Transferts - PSG : «Tu es déjà vendu», sa femme lui annonce que c’est fini

L’arrivée du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain a alimenté les rumeurs d’un départ précipité de Matvey Safonov, gardien russe arrivé l'année dernière en France. Dans un climat marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le joueur a rapidement tenu à rétablir sa vérité, démentant catégoriquement toute velléité de quitter le club parisien.
L’annonce du recrutement d’Illia Zabarnyi par le PSG durant le dernier mercato estival a instantanément fait naître une vague de spéculations sur l’avenir de Matvey Safonov. Le gardien russe, arrivé durant l'été 2024 dans la capitale française pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, a été placé sous le feu des projecteurs dans un contexte politique et sportif particulièrement sensible. La guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine confère en effet une dimension supplémentaire à chaque mouvement de joueurs issus de ces deux pays.
Safonov répond aux rumeurs
Très vite, certains médias ont avancé l’idée que Safonov pourrait être poussé vers la sortie pour éviter des tensions dans le vestiaire ou des polémiques en dehors du terrain. Mais actuellement présent en Russie avec sa sélection, le portier du PSG a tenu à mettre les choses au clair. Lors d'un entretien à la chaîne de télévision Russie 24, il a dénoncé des fake-news.
« Environ 5 % étaient vrais »
« Le simple fait d'annoncer ma décision de rester au PSG est déjà une déclaration importante. Je n'ai jamais pensé que les choses changeraient. Je suis arrivé au PSG comme prévu et j'ai commencé à m'entraîner. Il n'y a eu aucune intrigue en coulisses.J'ai appris toutes les nouvelles par les médias russes. À plusieurs reprises, ma femme m'a réveillé le matin : « Tu es déjà vendu. Tu sais ? » Donc, ce que les médias amplifient, ce n'est qu'une infime partie de la vérité. Quant à moi, environ 5 % étaient vrais » a confié le gardien du PSG ce lundi.