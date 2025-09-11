Transferts - PSG : «Tu es déjà vendu», sa femme lui annonce que c’est fini

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain a alimenté les rumeurs d’un départ précipité de Matvey Safonov, gardien russe arrivé l'année dernière en France. Dans un climat marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le joueur a rapidement tenu à rétablir sa vérité, démentant catégoriquement toute velléité de quitter le club parisien.

L’annonce du recrutement d’Illia Zabarnyi par le PSG durant le dernier mercato estival a instantanément fait naître une vague de spéculations sur l’avenir de Matvey Safonov. Le gardien russe, arrivé durant l'été 2024 dans la capitale française pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, a été placé sous le feu des projecteurs dans un contexte politique et sportif particulièrement sensible. La guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine confère en effet une dimension supplémentaire à chaque mouvement de joueurs issus de ces deux pays.

Safonov répond aux rumeurs Très vite, certains médias ont avancé l’idée que Safonov pourrait être poussé vers la sortie pour éviter des tensions dans le vestiaire ou des polémiques en dehors du terrain. Mais actuellement présent en Russie avec sa sélection, le portier du PSG a tenu à mettre les choses au clair. Lors d'un entretien à la chaîne de télévision Russie 24, il a dénoncé des fake-news.