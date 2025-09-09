Incroyable, un joueur recale toute l’Angleterre pour signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions le 31 mai dernier. C'est donc l'esprit tranquille qu'il est parti il y a quelques jours afin de s'engager au Qatar Sports Club après deux saisons gâchées par les blessures. Cependant, il aurait pu quitter le PSG bien plus tôt pour rejoindre un cador de Premier League.

La trajectoire de Presnel Kimpembe est assez inédite au PSG. Loin d'être parmi les meilleurs éléments de sa génération, le défenseur va finalement réussir son rêve en signant un contrat professionnel à 20 ans, en 2015. Tout va ensuite s'enchaîner, avec une première apparition en Ligue des champions mémorable face au FC Barcelone en 2017. Titularisé par Unai Emery alors que Thiago Silva n'est pas à 100%, Presko va choquer tout le monde en réalisant une prestation exceptionnelle face à Lionel Messi et Luis Suarez notamment.

Kimpembe a refusé plusieurs grands clubs anglais Tout va ensuite s'enchaîner rapidement puisque Presnel Kimpembe fera partie du groupe champion du monde en 2018, ce qui va naturellement attirer l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Selon les informations de L'EQUIPE, la Premier League est notamment à l'affût pour recruter le solide défenseur central dont les qualités physiques semblent correspondre aux exigences du championnat anglais. Chelsea, Liverpool ou encore Arsenal tentent leur chance. En vain, Presnel Kimpembe n'a aucune envie de quitter le PSG où il prolongera d'ailleurs son contrat jusqu'en 2026 en fin d'année 2023.