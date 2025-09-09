Incroyable, un joueur recale toute l’Angleterre pour signer au PSG !

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions le 31 mai dernier. C'est donc l'esprit tranquille qu'il est parti il y a quelques jours afin de s'engager au Qatar Sports Club après deux saisons gâchées par les blessures. Cependant, il aurait pu quitter le PSG bien plus tôt pour rejoindre un cador de Premier League.
La trajectoire de Presnel Kimpembe est assez inédite au PSG. Loin d'être parmi les meilleurs éléments de sa génération, le défenseur va finalement réussir son rêve en signant un contrat professionnel à 20 ans, en 2015. Tout va ensuite s'enchaîner, avec une première apparition en Ligue des champions mémorable face au FC Barcelone en 2017. Titularisé par Unai Emery alors que Thiago Silva n'est pas à 100%, Presko va choquer tout le monde en réalisant une prestation exceptionnelle face à Lionel Messi et Luis Suarez notamment.
Kimpembe a refusé plusieurs grands clubs anglais
Tout va ensuite s'enchaîner rapidement puisque Presnel Kimpembe fera partie du groupe champion du monde en 2018, ce qui va naturellement attirer l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Selon les informations de L'EQUIPE, la Premier League est notamment à l'affût pour recruter le solide défenseur central dont les qualités physiques semblent correspondre aux exigences du championnat anglais. Chelsea, Liverpool ou encore Arsenal tentent leur chance. En vain, Presnel Kimpembe n'a aucune envie de quitter le PSG où il prolongera d'ailleurs son contrat jusqu'en 2026 en fin d'année 2023.
«On se reverra bientôt»
Un choix fort qui portera ses fruits puisqu'il va réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG. Cependant, sa blessure au tendon d'Achille en février 2023 n'a jamais été totalement oubliée puisqu'il n'a disputé que 5 matches depuis cette date. Ces derniers jours, il a donc quitté le PSG pour s'engager avec le Qatar Sports Club. Mais fidèle à son amour pour le club parisien, il envisage déjà de revenir. « Ce n’est qu’un au revoir, on se reverra bientôt. Merci à tous, bon courage, et à très vite », confiait-il dans son message d'adieux.