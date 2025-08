Transferts : L’enfant du pays a choisi le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Tremblay-en-France, Maghnes Akliouche n’a jamais caché son attachement à la région parisienne. Révélé sous les couleurs de l’AS Monaco, le jeune milieu offensif est aujourd’hui l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 1. Si aucune offre concrète n’a encore été formulée, le PSG reste une destination qui attire, et qui pourrait s’activer prochainement.

Il va prendre exemple sur Doué ?

« Le Paris Saint-Germain a les moyens de s’aligner sur un transfert élevé et de lui offrir un salaire attractif. Sur le plan sportif, le club mise de plus en plus sur la jeunesse, comme en témoigne l’une des moyennes d’âge les plus basses d’Europe la saison dernière. Je pense qu’Akliouche est naturellement attiré par le PSG : il est né en Île-de-France, et l’exemple de Désiré Doué, parti de Rennes pour réussir à Paris, a peut-être fait germer des idées » a confié Oudjani à Africa Foot.