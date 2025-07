Transferts : Le PSG va signer un phénomène !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à l’impossibilité de prolonger Gianluigi Donnarumma, le PSG se tourne vers une nouvelle option dans les cages. Lucas Chevalier, jeune gardien du LOSC, serait sur le point de débarquer. Ancien gardien et ancien coéquipier de Chevalier, Benoît Costil a livré un portrait précis et enthousiaste du potentiel du portier nordiste.

Le club de la capitale se trouve dans une situation délicate : Gianluigi Donnarumma est très loin d'une prolongation de contrat. Cette décision pousse le PSG à chercher un gardien qui puisse rapidement s’adapter au jeu exigeant du club et à la philosophie de Luis Enrique. Comme annoncé par le 10Sport.com, Lucas Chevalier s’est fait remarquer au LOSC par ses qualités techniques et sa capacité à s’imposer dans un système qui valorise la relance et l’activité du gardien. Nul ne sait s'il sera placé en concurrence avec Donnarumma la saison prochaine, mais Chevalier est taillé pour la réussite selon Benoît Costil.

L'hommage rendu à Chevalier Ancien coéquipier de Chevalier au LOSC, Costil s'st montré dithyrambique lors d'un entretien à Eurosport. « Lucas est un gardien complet, très à l’aise dans tous les aspects du poste. Je ne veux surtout pas dénigrer Donnarumma, qui a fait des arrêts décisifs en Ligue des champions et mérite un énorme respect. Mais Lucas a une fougue et une détermination qui font de lui un gardien à part. Il ne se jette pas sans réfléchir, il choisit ses interventions avec intelligence. Sa taille, sa rapidité et son agilité sont autant d’atouts qu’il maîtrise parfaitement » a confié l'ancien international tricolore.