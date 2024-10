Transferts : Le PSG a tranché pour l’avenir de Barcola

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola n'entame que sa troisième saison au plus haut niveau. Mais en interne, le PSG attend déjà beaucoup de son jeune ailier, considéré comme le digne successeur de Kylian Mbappé. Raison pour laquelle il n'est aucunement question d'un départ de l'international français, malgré le fait que sa côte grimpe en flèche.

Bradley Barcola grandit vite, mais pas assez pour se montrer décisif en Ligue des champions. Si le joueur empile les buts en Ligue 1, il peine à attirer la lumière sur lui en C1. Face au PSV Eindhoven, Barcola n’est pas parvenu à débloquer la situation, malgré quelques jolies occasions. Malgré tout, le PSG semble ravi de son début de saison comme l’indique Laurent Perrin.

Barcola en pleine progression

« Barcola a 22 ans et joue au plus haut niveau depuis seulement un an. Il possède un truc différent des autres joueurs. Il va dominer la Ligue 1, il est déjà incontournable en équipe de France. Mais il doit maintenant passer le cap de la Ligue des champions. Son problème, c’est que l’attaque du PSG est tellement faible dans l’axe que les adversaires peuvent facilement bloquer son couloir. C’est pour ça qu’il a été transparent hier et à Arsenal. Et même si c’est un joueur exceptionnel, il n’est pas et ne sera jamais Mbappé. Mais sa marge de progression est immense et un jour, j'en suis sûr, il sera fort avec les forts » a déclaré Laurent Perrin.

Le PSG n'est pas vendeur

Autant dire que le PSG n’a pas l’intention de toucher à sa pépite, tout comme il n’a pas envie de toucher à Ousmane Dembélé. « On n'a plus beaucoup d'occasions de rêver avec ce PSG donc ne touchons pas à Dembélé ni à Barcola. Et sans trop m'avancer, je crois que les dirigeants du PSG partagent cet avis » a confié Laurent Perrin.