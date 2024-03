Transferts : Ejecté par le PSG, il jubile

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a poussé Leandro Paredes vers la sortie. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'international argentin s'est engagé en faveur de l'AS Rome. Interrogé sur son expérience chez les Giallorossi, le milieu de terrain de 29 ans a reconnu qu'il se sentait beaucoup mieux qu'au PSG.

Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a été placé sur le marché l'été dernier. Consciente de la situation du champion du monde argentin, la Roma est passée à l'offensive lors du dernier mercato. En effet, les Giallorossi ont formulé une offre à hauteur de 2,5M€. Une offensive qui a fait mouche.

Leandro Paredes est épanoui à l'AS Rome

Pensionnaire de l'AS Rome depuis plusieurs mois, Leandro Paredes ne regrette pas du tout son choix d'avoir signé chez les Giallorossi . Interrogé par les médias locaux après la victoire de l'Argentine contre le Costa Rica (3-1) ce mercredi, le milieu de terrain de l' Albiceleste a reconnu qu'il était comme un poisson dans l'eau dans la capitale italienne.

«Je me sens mieux»