Transferts : Départ brutal au PSG, c’est le choc à l’étranger !

Le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain continue de faire couler beaucoup d’encre. Recruté en 2021 comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération, l’Italien a été remplacé par Lucas Chevalier cet été. Ancien entraîneur des gardiens au Milan AC, Alfredo Magni a défendu vigoureusement son ancien protégé.

Arrivé libre en 2021 après avoir quitté l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma représentait pour le PSG un pari sur l’avenir. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde à seulement 22 ans, vainqueur de l’Euro 2021 avec l’Italie et désigné meilleur joueur du tournoi, son transfert avait été salué comme une opération majeure. Pourtant, trois saisons plus tard, l’histoire parisienne s’est achevée sur une rupture inattendue. Les choix tactiques de Luis Enrique, exigeant un portier plus à l’aise dans le jeu au pied et dans la relance courte, ont pesé lourd dans la décision. Aujourd’hui à Manchester City, Donnarumma a reçu le soutien de son ancien préparateur au Milan AC, Alfredo Magni.

« Je n'arrive pas à comprendre » « Je n'arrive pas à comprendre. Au-delà du sujet de son contrat, je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un discours technique. Pour moi, il n'y a aucune discussion possible sur Gigio. Moi, je peux le dire et le garantir, Gianluigi a l'écoute et le talent pour faire ce que demandait Luis Enrique. Il est normal qu'un coach demande aujourd'hui aux gardiens de jouer beaucoup plus avec les pieds, le football évolue. Tout comme, par exemple, réclamer une couverture de la profondeur adaptée selon la phase de jeu. C'est légitime. Mais comment est-il possible que ce que reproche Luis Enrique à Gianluigi convienne à Pep Guardiola ? Je pose la question » a lâché Magni à Eurosport.