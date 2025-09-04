Transferts de folie au PSG : La révélation qui n’annonce rien de bon

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a connu un mercato relativement calme dans le sens des arrivées. Le club de la capitale n’a enregistré que trois renforts : Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier. Derrière cette stratégie mesurée, un élément pèse fortement : l’incertitude autour des droits télévisés, un enjeu qui concerne l’ensemble du football français.

Le PSG, habitué aux mercatos estivaux rythmés par des transferts retentissants, a cette fois opté pour une approche plus mesurée. L’été 2025 s’est conclu avec seulement trois recrues : Illia Zabarnyi, défenseur central ukrainien arrivé de Bournemouth pour 63M€, Renato Marin, jeune portier, et Lucas Chevalier, gardien français appelé à remplacer Gianluigi Donnarumma.

Prudence à Paris ! Derrière ce mercato relativement calme se cache une donnée clé : la crise des droits télévisés. Selon Sports Zone, le PSG, comme l’ensemble des clubs français, doit composer avec l’incertitude entourant les recettes issues de la diffusion du championnat. Alors que ces revenus représentent une part importante du budget des clubs de Ligue 1, leur avenir est encore flou.