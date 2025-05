Transferts : Danger confirmé pour une figure du PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours d'une finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, Jérôme Rothen a discuté de l'avenir de Marquinhos. Présent dans la capitale française depuis 2013, le défenseur brésilien pourrait soulever le plus beau des trophées, ce qui serait une belle manière de clore le chapitre parisien. Pour Rothen, le joueur a mérité de choisir son destin.

Une page importante de l’ère QSI pourrait se tourner cet été. Après plus de douze ans au PSG , Marquinhos pourrait répondre aux appels de l’ Arabie Saoudite et signer un dernier gros contrat avant de dire stop. A 31 ans, le défenseur brésilien s’est donné le droit de choisir. Pour Jérôme Rothen , le PSG doit s’adapter aux envies de Marquinhos, qui a énormément donné pour le club parisien ces dernières années.

« Il a dédié sa carrière au PSG »

Pour l’ancien joueur du PSG, on ne doit pas se demander si Marquinhos doit partir cet été. Car cela reviendrait à lui manquer de respect, alors que le défenseur affiche une attitude exemplaire sur et en dehors du terrain. Raison d’ailleurs pour laquelle il est devenu l’un des soldats les plus fiables de Luis Enrique. « Poser la question, c’est déjà lui manquer de respect. Quand je pense à tout ce qu’il a apporté au club, j’en ai les frissons. Il a dédié sa carrière au PSG. Quand il est arrivé à 19 ans, j’imagine qu’il ne s’attendait pas à rester aussi longtemps et à gagner autant de titres, de battre le record du nombre de matches disputés au PSG (…) Quand le PSG gagne, il est heureux. Il est comme un gamin. Je lui souhaite de remporter la plus belle des compétitions le 31 mai » a lâché Rothen. Décision attendue après la finale de la Ligue des champions ?