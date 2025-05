PSG - Transfert de Marquinhos : Pierre Ménès pousse un coup de gueule

Arrivé en 2013, Marquinhos a gravi petit à petit les échelons jusqu’à devenir capitaine du PSG. Mais le défenseur central brésilien n’a pas toujours fait l’unanimité dans la capitale. Des rumeurs ont d’ailleurs évoqué un transfert du joueur de 31 ans cet été. Pierre Ménès s’est alors permis un coup de gueule sur le sujet.

Marquinhos pourrait entrer un peu plus dans la légende du PSG le 31 mai prochain. Le défenseur central brésilien pourrait devenir le premier joueur parisien à soulever la mythique Ligue des champions. Pour cela, il faudra d’abord venir à bout de l’ Inter Milan dans l’Allianz Arena de Munich. Pourtant auteur d’une bonne saison aux côtés de Willian Pacho , l’international auriverde ne fait cependant pas l’unanimité.

«Marquinhos est victime du délit de jolie et gentille gueule»

Le sujet agace toutefois Pierre Ménès, qui s’est permis un coup de gueule. « Tu as le délit de sale gueule, Marquinhos est victime du délit de jolie et gentille gueule. Tout le monde vit dans l’imaginaire du champion mon frère avec Lucas, et du gentil gars avec un physique pas très impressionnant pour un défenseur central. Un gars bien poli, dans l’esprit du club, toujours motivé, toujours propre sur lui. Il n’a pas cette image de bad boys que peut avoir un van Dijk, un Ramos ou un Rüdiger. Après, il faut aussi reconnaitre qu’il y a des matchs où il est passé totalement au travers » a pesté l’ancien journaliste de Canal + sur sa chaîne YouTube.