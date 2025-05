«Je n’ai jamais connu ça», Rabiot fait halluciner l’OM

Après cinq années passées en Italie sous les couleurs de la Juventus, Adrien Rabiot est revenu en France avec une signature à l’Olympique de Marseille qui a beaucoup fait parler. Mais son avenir dans le projet mené par Roberto De Zerbi est déjà remis en doute, avec un possible départ lors du mercato estival.

La saison vient à peine de se terminer, mais voilà que le mercato pourrait relancer les débats autour de l’ OM . Avec la qualification en Ligue des Champions , les dirigeants voudront sans aucun doute garder les meilleurs éléments de l’équipe et Adrien Rabiot en est un. Central pour le dispositif de Roberto De Zerbi , l’international français pourrait faire l’objet des nombreuses offres, surtout à un an de la fin de son contrat.

Et ne comptez pas sur le principal intéressé pour chasser les doutes autour de son avenir ! « Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi, pour discuter de tout ça » a récemment confié Adrien Rabiot , qui est actuellement évalué à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt. L’Equipe assure que l’ OM souhaiterait le garder grâce à la Ligue des Champions , mais une grosse offre pourrait enflammer le mercato.

« Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme lui dans toute ma carrière »

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a répondu aux questions concernant l’avenir du milieu de terrain. « Rabiot, on doit faire un point mais je tiens à dire une chose. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme lui dans toute ma carrière. Au niveau humain et professionnel, sans parler de son niveau » a déclaré le président de l’OM. « Il est exemplaire, arrive en premier et part en dernier. Je ne veux pas manquer de respect aux autres mais un joueur comme Adrien, je n'ai jamais connu ça. Pour nous, il doit être un joueur majeur, un cadre, un symbole de la transformation et de la stabilisation de l'OM ».