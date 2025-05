Transfert de Rabiot : L’OM enfin fixé !

Axel Cornic

Si la signature de Roberto De Zerbi a surtout marqué l’été dernier, un autre évènement majeur a marqué les fans. Il s’agit de l’arrivée d’un Adrien Rabiot que personne n’a vu venir, avec d’ailleurs une réussite totale, puisqu’il est rapidement devenu l’un des piliers de l’équipe et l’un des leaders du vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Il y a un an, personne n’y aurait cru. International français, star de la Juventus et annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en signant pour l’OM. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le pari est réussi, puisqu’il est devenu l’un des visages du projet mené par Roberto De Zerbi.

« Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine »

Mais l’aventure va-t-elle continuer ? Car son contrat va jusqu’en juin 2026 et avec ses prestations sous les couleurs de l’OM, le milieu de terrain a sans aucun doute tapé dans l’œil de nombreux clubs, surtout en Premier League. Et ne comptez pas sur le principal intéressé pour mettre fin aux rumeurs sur son avenir ! « Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi, pour discuter de tout ça » a récemment déclaré Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à Canal+.

L’OM confiant pour Rabiot

On devrait en savoir plus dans les prochains jours, puisqu’avec la saison enfin terminée, les dirigeants de l’OM pourront enfin se pencher sur l’avenir d’Adrien Rabiot. Mais un certain optimiste semble déjà filtrer ! D’après les informations de L’Equipe, au sein du club on croit qu’avec la qualification en Ligue des Champions, l’international français devrait rester au moins une saison de plus. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui pourra sans aucun doute s’appuyer sur lui pour continuer son projet.