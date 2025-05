PSG : Rabiot à l'OM, la réponse fracassante de Thiago Silva !

La rédaction

Adrien Rabiot a provoqué un tremblement de terre en France en rejoignant l’OM après avoir été formé au PSG. Si les supporters parisiens n’ont pas digéré ce transfert, une ancienne légende du club s’est elle aussi exprimée. Thiago Silva, très marqué par ce choix, a livré une réaction forte sur ce qu’il considère comme une trahison.

Formé au PSG et après y avoir passé six saisons, Adrien Rabiot a fait son retour en France l’été dernier en rejoignant l’OM. Il termine deuxième de Ligue 1 cette saison avec son nouveau club, inscrivant 10 buts. Une décision qui a grandement énervé les supporters parisiens… mais pas seulement.

«Ça me fait mal»

Thiago Silva, légende du PSG, s’est confié au Media Carré sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. Et il semble toujours avoir du mal à digérer ce transfert :

« Ça me fait mal, ça me fait mal, pfff. Il pouvait être encore meilleur avec nous, il a fait le choix de partir, et il n’est pas sorti de la meilleure façon avec son club formateur. Il est parti cinq ans et il revient en France pour jouer chez le plus grand rival du PSG. »

«C’est choquant»

L’ancien défenseur du PSG poursuit, visiblement affecté : « C’est un choix personnel, mais ça me touche beaucoup de voir Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille. Je n’ai rien contre Marseille, mais 80 % des joueurs de Marseille n’accepteraient pas d’aller à Paris. C’était un très bon joueur, et avec sa qualité, il aurait pu faire beaucoup avec le PSG… Et maintenant il va à Marseille, c’est choquant. »