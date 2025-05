Mercato - OM : L’appel de Benatia qui a tout changé !

La rédaction

Transféré à l’OM pour 22 M€ cet hiver, Amine Gouiri s’est rapidement imposé dans l’effectif marseillais. Une arrivée rendue possible grâce à un appel décisif de Medhi Benatia, qui a convaincu l’attaquant de rejoindre le projet olympien. Déjà influent dans le jeu, Gouiri semble avoir relancé sa carrière sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Après l’échec du dernier mercato estival avec Elye Wahi, l’OM devait absolument trouver un numéro 9 cet hiver. Arrivé du RC Lens pour 25 M€, Wahi a finalement quitté le club pour la même somme, permettant aux dirigeants marseillais de réinvestir rapidement sur un top attaquant. Medhi Benatia s’est alors tourné vers Amine Gouiri, alors au Stade Rennais. L’OM a déboursé 22 M€ pour s’attacher ses services, un pari risqué mais payant.

«J’ai pas mis longtemps pour réfléchir»

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Amine Gouiri explique que l’appel de Medhi Benatia a été décisif dans son choix de rejoindre l'OM :

« Le rôle de Medhi Benatia dans ma venue ? Il m’a dit : “Si je te fais venir, je n’achète pas le Amine Gouiri des six derniers mois, j’achète la qualité du joueur.” Il m’a dit que c’était la bonne opportunité pour tout le monde et que je correspondrais bien au style de jeu du coach. Quand il m’a parlé, ça m’a directement interpellé et j’ai pas mis longtemps pour réfléchir. »

Amine Gouiri, fait pour l’OM

Amine Gouiri s’est immédiatement fondu dans le paysage marseillais. Dès sa première apparition, il s’est montré décisif face à l’OL. Depuis, il a logiquement gagné sa place de titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi et enchaîne les prestations de haut niveau. L’OM aurait-il enfin trouvé le buteur tant recherché depuis des années ? Malgré tout, le board olympien chercherait toujours à se renforcer à ce poste pour la saison prochaine.