Marquinhos : Son départ est réclamé au PSG !

Axel Cornic

Véritable institution du Paris Saint-Germain version QSI, Marquinhos fait beaucoup parler de lui en ce moment. Un départ est notamment évoqué pour le capitaine parisien, qui en mai 2023 a pourtant prolongé son contrat jusqu’en 2028 et qui semble toujours être l’un des piliers de l’équipe.

Arrivé en juillet 2013, Marquinhos est le dernier survivant du tout premier cycle de QSI. Il a tout connu au PSG et dans quelques semaines il pourrait enfin réaliser un rêve en décrochant la première Ligue des Champions de l’histoire du club, qui plus est avec le brassard de capitaine. Avant de faire ses valises pour partir ?

« Le vrai leader de cette défense centrale c’est Pacho et pas Marquinhos »

Cela fait en effet quelques semaines qu’un possible départ est évoqué pour l’international brésilien. D’après les informations de L’Equipe, le PSG ne serait pas fermé au départ de Marquinhos, qui aurait d’ailleurs quelques prétendant du côté de la Saudi Pro League. Et pour certains, c’est peut-être le bon moment pour partir. « Je l’ai trouvé bon sur la première partie de saison, mais sur certains matchs j’ai revu le Marquinhos qui balbutie son football, fébrile, naïf et qui perd les duels. Le vrai leader de cette défense centrale c’est Pacho et pas Marquinhos » a estimé Walid Acherchour, sur RMC Sport.

« Si Paris veut progresser, ça passera par une charnière centrale différente »

« Ce n’est pas normal vu son statut, je me dis qu’il est proche d’être à la ramasse. Est-ce que boucle ne doit pas être bouclée ? » s’est questionné le chroniqueur de l’After Foot, qui estime que la fin est arrivée pour l’aventure entre Marquinhos et le PSG. « Je reste persuadé que si Paris veut progresser, ça passera par une charnière centrale différente et pas avec le Marquinhos qu’on a vu sur la deuxième partie de saison. Est-ce qu’il n’y a pas une porte de sortie en Arabie Saoudite ou ailleurs ? ».