Transferts : Après le PSG, Donnarumma est déjà annoncé dans une autre équipe

L'annonce était attendue. Mais le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG a fait l’effet d’un petit séisme dans le monde du football. Sur ses réseaux sociaux, le gardien italien a confirmé la nouvelle et adressé un message aux supporters parisiens. Une décision qui a rapidement fait réagir en Italie, notamment le président de la Fédération, Gabriele Gravina.

La nouvelle est tombée quelques heures avant la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Tottenham : Gianluigi Donnarumma ne portera plus le maillot parisien. Arrivé en 2021 avec l’étiquette de meilleur gardien du monde après son Euro victorieux, l’Italien a vécu trois saisons contrastées au PSG, alternant coups d’éclat et moments plus compliqués. Si son départ s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue avec l’arrivée de Lucas Chevalier et de Renato Marin, il n’en reste pas moins un tournant majeur pour un joueur encore au sommet de sa carrière.

« Je suis déçu » En Italie, la réaction ne s’est pas fait attendre, à commencer par celle de Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC), qui s’est exprimé à Sky Sport depuis Udine. « Je suis déçu sur le plan humain ; Gigi a une grande sensibilité, et sur le plan technique, car il est un pilier pour nous. Nous espérons qu'il trouvera rapidement son équilibre et ne se laissera pas affecter, ce qui lui permettra de démontrer à nouveau son talent international. Nous parlons du gardien le plus fort et le plus important du monde » a confié le responsable ce mercredi.