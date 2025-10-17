Transfert surréaliste au PSG : Il signe en pleine fête d’anniversaire !

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival 2019 pour devenir la doublure de Keylor Novas, Sergio Rico débarquait dans la capitale le jour de son anniversaire. Et le gardien espagnol avait même déserté une fête organisée en son honneur pour boucler son transfert au PSG.
Le 1er septembre 2019, le PSG officialisait l’arrivée de Sergio Rico en provenance du FC Séville, et le gardien espagnol débarquait donc au Parc des Princes afin d’être la doublure de Keylor Novas qui avait signé quelques semaines auparavant. Dans un entretien accordé au Parisien mercredi, Rico raconte le contexte assez hallucinant de son arrivée au PSG : le jour de son anniversaire, avec une fête organisée en son honneur qu’il a finalement raté.
« C’était fantastique »
« Ma signature le jour de mon anniversaire ? Oui et c’est le plus bel anniversaire que j’ai jamais eu : pouvoir signer au PSG le jour même de son anniversaire, vous imaginez… C’était fantastique ! », confie Rico avant de lâcher une anecdote très amusante à ce sujet.
« Ils faisaient la fête chez moi, j’étais à Paris pour signer »
« Le plus cocasse dans cette histoire, c’est que j’avais organisé une fête d’anniversaire chez moi, à Séville, avec des amis qui venaient d’un peu partout, de Barcelone, de Madrid, d’Ibiza… Sauf que, pendant qu’ils étaient tous à la maison pour faire la fête, moi, j’étais à Paris pour signer mon contrat (rires). Mais c’était pour la bonne cause », indique l’ancien joueur du PSG.