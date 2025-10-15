Le PSG signe un coup historique, Al-Khelaïfi craque !

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire. Ayant écrasé l'Inter à l'Allianz Arena de Munich, le club de la capitale a remporté sa toute première Ligue des Champions. Contraint de lâcher 65M€ à cause d'une violation des règles du fair-play financier il y a trois ans, Nasser Al-Khelaïfi estime qu'il est « inadmissible » de devoir payer une amende pour pouvoir disputer la C1.
Lors de l'année 2011, QSI a racheté le PSG. Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le club de la capitale rêve plus grand, et notamment de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire.
Fair-play financier : Le PSG a payé une amende de 65M€ il y a trois ans
Le 31 mai 2025, le PSG a réalisé son rêve. En effet, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un carton face à l'Inter (5-0) en finale de la Ligue des Champions, et ce, à l'Allianz Arena de Munich.
Le craquage du boss du PSG sur la Ligue des Champions
Pour réussir cet exploit de remporter la Ligue des Champions, le PSG s'est totalement révolutionné, misant désormais sur un collectif fort. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a mis fin à la génération bling-bling en se séparant de toutes ses superstars qui coutaient très cher, notamment Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. D'après L'Equipe, ces départs ont permis au PSG de rééquilibrer ses comptes, après avoir payé une amende de 65M€ il y a trois ans, à cause d'une violation des règles du fair-play financier. Alors que l'écurie rouge et bleu ne veut plus jamais se retrouver dans cette situation, Nasser Al-Khelaïfi estime que payer des amendes pour être autorisé à disputer la Ligue des Champions est « inadmissible ».