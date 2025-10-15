Le PSG signe un coup historique, Al-Khelaïfi craque !

Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire. Ayant écrasé l'Inter à l'Allianz Arena de Munich, le club de la capitale a remporté sa toute première Ligue des Champions. Contraint de lâcher 65M€ à cause d'une violation des règles du fair-play financier il y a trois ans, Nasser Al-Khelaïfi estime qu'il est « inadmissible » de devoir payer une amende pour pouvoir disputer la C1.

Lors de l'année 2011, QSI a racheté le PSG. Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le club de la capitale rêve plus grand, et notamment de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire.

Fair-play financier : Le PSG a payé une amende de 65M€ il y a trois ans Le 31 mai 2025, le PSG a réalisé son rêve. En effet, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un carton face à l'Inter (5-0) en finale de la Ligue des Champions, et ce, à l'Allianz Arena de Munich.