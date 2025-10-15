Des joueurs du PSG en boite de nuit, il balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A Paris, il y a également une vie nocturne très agitée. Forcément, quand on est un joueur du PSG, les tentations sont nombreuses avec des soirées à la pelle. Et voilà que certains n'arrivent tout simplement pas y résister. Ainsi, au sein du club de la capitale, plusieurs éléments ont laissé éclater leur côté fêtard comme ça a pu être révélé.

Ronaldinho, Ezequiel Lavezzi, Neymar... Au fil des années, le PSG en a vu passer des fêtards au sein de son effectif. Et forcément, avec toutes les soirées à Paris, il était difficile de résister à la tentation. Les sorties en boite de nuit étaient ainsi régulières pour les joueurs du PSG. Physio, Big John de Paname en a vu passer plus d'un et il en d'ailleurs dit plus sur ces virées nocturnes.

« J'en ai croisé beaucoup des joueurs » Invité de Winamax il y a quelques jours, Big John de Paname a raconté certaines histoires avec les stars du PSG en boite de nuit. Le physio a alors confié : « Comme vous le savez, j'ai une activité nocturne, depuis 15-20 ans. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai croisé beaucoup des joueurs. Je ne parlerai de ceux qui sont en activité, à la rigueur de ceux qui sont à la retraite. Mais c'est vrai qu'il y en a eu plein ».