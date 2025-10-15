Des joueurs du PSG en boite de nuit, il balance tout !

A Paris, il y a également une vie nocturne très agitée. Forcément, quand on est un joueur du PSG, les tentations sont nombreuses avec des soirées à la pelle. Et voilà que certains n'arrivent tout simplement pas y résister. Ainsi, au sein du club de la capitale, plusieurs éléments ont laissé éclater leur côté fêtard comme ça a pu être révélé.
Ronaldinho, Ezequiel Lavezzi, Neymar... Au fil des années, le PSG en a vu passer des fêtards au sein de son effectif. Et forcément, avec toutes les soirées à Paris, il était difficile de résister à la tentation. Les sorties en boite de nuit étaient ainsi régulières pour les joueurs du PSG. Physio, Big John de Paname en a vu passer plus d'un et il en d'ailleurs dit plus sur ces virées nocturnes.
« J'en ai croisé beaucoup des joueurs »
Invité de Winamax il y a quelques jours, Big John de Paname a raconté certaines histoires avec les stars du PSG en boite de nuit. Le physio a alors confié : « Comme vous le savez, j'ai une activité nocturne, depuis 15-20 ans. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai croisé beaucoup des joueurs. Je ne parlerai de ceux qui sont en activité, à la rigueur de ceux qui sont à la retraite. Mais c'est vrai qu'il y en a eu plein ».
« Motta était pas mal »
« Nenê était sorteur, Motta était pas mal aussi. Ugarte. Pocho (Lavezzi), vous vous en doutez. Ronaldinho à l'époque. Le vrai R9 aussi. Et pour répondre, je n'ai jamais refusé Neymar, mais j'ai refusé d'autres joueurs de foot », a-t-il poursuivi.