Transfert au PSG : Cette star hallucine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne figure emblématique du PSG version Qataris, Angel Di Maria a porté les couleurs du club de la capitale pendant sept ans et y a côtoyé de nombreuses stars. L'international argentin se livre sans détour sur son passage au PSG, durant lequel il a halluciné d'évoluer avec autant de grands noms.

Aujourd'hui âgé de 37 ans et joueur de Rosario Central en Argentine, Angel Di Maria se rapproche donc logiquement de la fin de sa carrière. Une carrière bien remplie au cours de laquelle l'ailier argentin a notamment évolue à Benfica, au Real Madrid, à Manchester United mais surtout au PSG, dont il a porté les couleurs de 2015 à 2022. Et Di Maria garde un souvenir marquant de son passage au Parc des Princes, lui qui a eu l'occasion d'évoluer aux côtés de grandes stars sur le front de l'attaque du PSG.

« J’avais l’impression d’être sur ma PlayStation » « J’avais l’impression d’être sur ma PlayStation, du jour de mon arrivée à celui de mon départ. J’ai joué avec Ibrahimović, Cavani, Mbappé, Messi, Neymar…. », confie Angel Di Maria, qui avait halluciné au moment de son transfert au PSG en 2015 pour 63M€. Et même si lui n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions sous le maillot parisien, l'international argentin ne cache pas son bonheur d'avoir vu le PSG atteindre enfin cet objectif la saison passée.