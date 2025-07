Transfert au Brésil, le coup de fil surprise au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Gabriel Moscardo. Alors qu’un prêt de deux ans au Sporting Braga semblait se dessiner, le milieu de terrain brésilien aurait reçu une approche inattendue en provenance de son pays natal. L’Atlético Mineiro, à la recherche de renforts au milieu, se serait renseigné sur la situation de celui-ci, prêté la saison passée au Stade de Reims.

Selon les informations du média brésilien Itatiaia, le club a évoqué son désir de s'attacher les services de Moscardo sous la forme d'un prêt. L ’Atlético Mineiro , qui cherche à renforcer son milieu, pourrait offrir au joueur un nouveau cadre où il aurait peut-être plus d’opportunités. Toutefois, il privilégierait une aventure en Europe. D'autres équipes restent en embuscade malgré l'évolution du dossier. L' Ajax, le FC Séville et le Real Betis auraient tous approché Moscardo.

Luis Enrique compte toujours sur lui ?

Luis Enrique, entraîneur du PSG, avait récemment donné son avis sur le joueur à l’issue d’une rencontre. « Gabriel Moscardo est très doué avec le ballon, mais il a très peu touché ce soir. Ce n’était pas le match idéal pour le juger même s’il a bien défendu. On pensait qu’il allait jouer plus avec Reims, mais on jugera sa saison plus tard. Ce n’est pas le moment de parler de lui. » avait-il confié après la finale de la Coupe de France. Visiblement, il le trouve un peu trop tendre. Mais Luis Enrique voit quelque chose en lui puisque le PSG n'a pas l'intention de le vendre définitivement.