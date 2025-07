Dembélé - PSG : Coup de folie en Angleterre, il n’en revient pas !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La course pour le Ballon d'Or va une nouvelle fois animer les prochaines semaines. Grâce à son excellente saison, Ousmane Dembélé semble être idéalement placé, mais la presse anglaise y va de son coup de folie en réclamant que le trophée aille à Cole Palmer. Une demande qui surprend l'ancien attaquant anglais Darren Bent qui estime que le joueur de Chelsea n'entre même pas dans le top 10 pour le moment.

Grâce à la saison impressionnante du PSG , Ousmane Dembélé fait figure de grand favori pour remporter le Ballon d'Or , malgré le forcing espagnol pour Lamine Yamal . Toutefois, c'est autour de l'Angleterre de s'enflammer et de réclamer que le trophée soit pour un autre joueur à savoir Cole Palmer , auteur d'une prestation magistrale contre le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs ponctuée par un doublé et une passe décisive pour enterrer les Parisiens (3-0).

Ainsi, The Sun est catégorique : « Cole Palmer se place en lice pour le Ballon d'Or en détruisant le PSG ». Rien que ça. Le tabloïd anglais, qui accorde la note de 9 à Cole Palmer estime même que « le joueur originaire de Manchester est en passe de rejoindre le cercle très fermé des meilleurs joueurs du monde. Il pourrait même être un outsider de dernière minute pour le Ballon d'Or (et aurait obtenu un 10 sur 10 parfait s'il n'avait pas raté son tir en début de match). » Des propos qui ne manque évidemment pas de faire réagir Outre-Manche.

Darren Bent hallucine

A commencer par Darren Bent qui commente l'emballement général et met les choses au clair en estimant que Cole Palmer ne fait pas encore partie des 10 meilleurs joueurs du monde. « Je pense que c'est trop réactif. Il faut regarder l'ensemble de la saison. Oui, ses statistiques sont solides — 16 buts et 12 passes décisives — mais la saison dernière, il avait inscrit 25 buts et délivré 15 passes décisives. C'est un tout autre niveau. Avant ce match, il n'avait marqué qu'un but en 14 rencontres. Ce n'est pas le niveau de productivité attendu d'un joueur de très haut niveau. Il reste leur joueur le plus créatif. Si Chelsea veut gagner quoi que ce soit, Palmer sera au cœur du projet. Il sait ralentir le jeu dans le chaos, trouver la passe juste et conclure des occasions avec brio. C'est du très haut niveau. Mais pour l'instant, il ne figure pas dans mon top 10 », assure l'ancien attaquant anglais au micro de talkSPORT.