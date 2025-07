Officiel : Le PSG annonce douze signatures !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, le PSG a officialisé quatre prolongations de contrat et huit nouvelles arrivées, renforçant ainsi son groupe Espoirs. Ces jeunes joueurs, issus des générations 2005, 2007 et 2008, incarnent la volonté du club parisien de bâtir l’avenir avec des talents prometteurs, en combinant fidélisation et recrutement ciblé pour préparer la relève.

Le PSG a officialisé ce mardi pas moins de douze signatures, marquant un coup d’accélérateur pour son centre de formation et son groupe Espoirs. Dans un premier temps, le club a annoncé la prolongation de contrat de quatre jeunes joueurs prometteurs : Vainqueur Diyinu Nzinga, Djamy Olax, Bryan Francillonne et Eddy Doué. Ces prolongations témoignent de la volonté du PSG de conserver ses talents formés au club

Huit recrues annoncées Dans le même temps, le PSG a renforcé son effectif avec l’arrivée de huit nouvelles recrues. Charles Bouygue, Edem Ghalleb, Fabio Domingos, Dimitri Lucea, Noa Bezeme, Ilian Mhand, Ethan Luvambano et Mohamed Amine El Idrissi viennent ainsi renforcer les groupes Espoirs et U19 dans un premier temps. Ces jeunes joueurs intègrent le PSG avec l’objectif commun de rejoindre un jour l’équipe première dirigée par Luis Enrique.