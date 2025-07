Le PSG doit boucler ce transfert, c'est urgent !

Privé de Willian Pacho et de Lucas Hernandez, suspendus, Luis Enrique a aligné Lucas Beraldo aux côtés de Marquinhos lors des deux derniers matchs de la Coupe du Monde des clubs. S'il a fait le job contre le Real Madrid, l'international brésilien était en grande difficulté face à Chelsea. D'après Walid Acherchour, le PSG doit absolument recruter un nouveau défenseur central cet été.

En quart de finale de la Coupe du Monde des clubs , Willian Pacho et Lucas Hernandez sont sortis prématurément. En effet, les deux défenseurs centraux du PSG ont été expulsés. Et malheureusement pour Luis Enrique , Willian Pacho et Lucas Hernandez ont écopé de deux matchs de suspension.

Willian Pacho et Lucas Hernandez ont manqué à la fois la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce qui a profité à Lucas Beraldo . En effet, le crack de 21 ans a été aligné d'entrée contre le Real Madrid et face à Chelsea . Performant contre la bande à Kylian Mbappé , Lucas Beraldo était à la peine face aux Blues. A en croire Walid Acherchour, le PSG doit à tout prix recruter un nouveau défenseur central lors de ce mercato estival.

«Il va falloir apporter»

« L'annonce du départ de Beraldo ? C'est fou en terme de timing, l'information qui sort juste après son match catastrophique... C'est fait exprès ? Beraldo a fait des bons matchs : contre Aston Villa et la prolongation à Anfield qui était plutôt bonne. Maintenant, il y a des matchs où il passe complètement à côté et montre beaucoup de fébrilité défensive. Beraldo, c'est l'anti-Pacho. Ce n'est pas un défenseur qui défend et le PSG a besoin d'un défenseur qui défend aujourd'hui. Et on l'a bien vu dimanche, Joao Pedro lui a tout fait. Sur la ligne de défense, le PSG a aussi été conditionné par tous les duels perdus par Beraldo. Je l'avais dit pour Marquinhos : ce n'est pas possible que le challenger de la charnière centrale, ce soit Beraldo, Lucas Hernandez et Kimpembe. Il va falloir apporter », a affirmé Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.