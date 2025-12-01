Transfert à 65M€ : La décision surprise du PSG !

Pierrick Levallet

Gonçalo Ramos a connu de meilleures passes depuis son transfert au PSG. L’international portugais nage en plein malaise dans l’effectif de Luis Enrique. Le buteur de 24 ans semble en effet avoir reculé dans la hiérarchie. Le club de la capitale miserait davantage sur la jeunesse en ce moment, au détriment de l’ancien de Benfica.

En débarquant au PSG lors de l’été 2023, Gonçalo Ramos s’attendait sans doute à vivre des jours plus heureux. Recruté pour 65M€, le Portugais n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le onze de Luis Enrique. Le buteur de 24 ans avait tout de même su obtenir le rôle de supersub, celui sur qui le coach espagnol misait pour débloquer des situations délicates en fin de match.

Le PSG privilégie la jeunesse à Gonçalo Ramos... Mais ces derniers temps, Gonçalo Ramos semble avoir perdu ce statut. Comme le rapporte Le Parisien, le PSG a décidé de tabler sur la jeunesse. Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye semblent ainsi être passés devant l’ancien de Benfica dans la hiérarchie en attaque. Les titis parisiens ont en tout cas été préférés au Portugais contre l’AS Monaco ce samedi.