Transfert à 62M€ : C’est confirmé pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté cet été par le Real Madrid en provenance de Bournemouth pour 62M€, le défenseur central espagnol Dean Huijsen (20 ans) aurait pu connaitre une toute autre trajectoire avec le PSG. Le club de la capitale a longtemps été annoncé sur ses traces avant son transfert, et l'agent de Huijsen confirme le vif intérêt du PSG.

Le PSG était en quête d'un nouveau défenseur central prometteur cet été sur le marché des transferts, et a finalement jeté son dévolu sur l'international ukrainien Ilia Zabarnyi (23 ans), recruté en provenance de Bournemouth pour 63M€. Mais Luis Campos, le directeur sportif du PSG, ciblait également un autre profil défensif ces derniers mois, qui était justement coéquipier de Zabarnyi à Bournemouth : Dean Huijsen (20 ans).

Le PSG était bien sur Huijsen Et l'agent de Huijsen, Ali Barat, confirme justement l'intérêt du PSG dans un entretien accordé à Foot Mercato : « Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme », explique-t-il.