Transfert à 60M€ au PSG, Kylian Mbappé débarque

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG dans le cadre d’un transfert de 60M€ lors du mercato estival 2021, Achraf Hakimi s’est rapidement lié d’amitié avec Kylian Mbappé. Et le latéral droit marocain se livre d’ailleurs sur cette amitié, indiquant que Mbappé avait débarqué dans sa vie juste après son arrivée au PSG pour l’aider à s’intégrer.

Kylian Mbappé a quitté le PSG au terme de son contrat à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, mais il a néanmoins conservé certaines amitiés relativement solides dans le vestiaire parisien, et c’est notamment le cas avec Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain, qui avait été recruté pour 60M€ (hors bonus) en provenance de l’Inter Milan à l’été 2021, raconte dans l’émission Clique sur Canal + comment Mbappé avait tout de suite débarqué dans sa vie après son arrivée au PSG.

« L’amitié s’est nouée dès le début » « Dès que je suis arrivé à Paris, il m’a aidé. Moi je ne parlais pas français et lui parlait un peu espagnol. L’amitié s’est nouée dès le début », indique Achraf Hakimi sur les prémices de sa belle amitié avec Kylian Mbappé, qui a donc démarré tout de suite après son transfert au PSG.