Thierry Henry chambre un phénomène du PSG

Jean de Teyssière

L'ascension de Warren Zaïre-Emery est vertigineuse. À seulement 17 ans, le milieu de terrain du PSG est titulaire sous Luis Enrique et a même été appelé en équipe de France espoirs par Thierry Henry. Cerise sur le gâteau, il a même été nommé capitaine de cette sélection. Entre l'ancien buteur des Bleus et celui qui représente la nouvelle génération, le courant passe très bien et offre des moments croustillants.

Depuis que Thierry Henry a pris les rênes de l'équipe de France espoirs, c'est un tout autre visage que l'on observe. Depuis sa nomination, la sélection a remporté tous ses matchs et est déjà première de son groupe de qualification pour l'Euro Espoirs après avoir marqué 15 buts pour un seul encaissé. Un début idyllique qui s'explique aussi par la qualité de vie au sein de ce jeune groupe.

Henry nomme Zaïre-Emery capitaine

Premier match avec les espoirs, et déjà le brassard pour le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery. Thierry Henry s'était expliqué début septembre sur cette nomination : « Je voulais voir s’il était prêt pour être un capitaine. Warren m’a donné beaucoup de réponses positives que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. On peut dire que c’est tôt qu’il soit titulaire en Espoirs ou au PSG, que c’est tôt d’être capitaine en Espoirs… Je n’ai aucun problème avec ça. On sait très bien ce qu’il sait faire avec ses pieds. Je voulais voir ce qu’il avait dans le ventre et il a bien répondu. »

Avant Mbappé, le Real Madrid a recruté le nouveau Cristiano Ronaldo ? https://t.co/9MZE7Bj1RU pic.twitter.com/iBxIu5Prkd — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

«Warren croit toujours qu'on va bientôt jouer, regarde comment il est»