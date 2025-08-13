«Terrible» : La situation dégénère au PSG, des tensions sont annoncées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a tranché : Gianluigi Donnarumma ne sera pas du voyage pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, mercredi 13 août à Udine. Non blessé ni suspendu, le gardien italien est relégué au rang de spectateur, remplacé par le nouveau titulaire Lucas Chevalier, recruté cet été en provenance du LOSC. Une décision injuste pour Benoît Trémoulinas.

Le PSG semble avoir perdu patience avec Gianluigi Donnarumma, qui a annoncé son départ de la capitale et dont la succession sera confiée à Lucas Chevalier. Ce choix fort intervient dans un contexte tendu, alors que le gardien français, fraîchement arrivé, a rapidement été propulsé numéro un. L’absence de “Gigio” dans le groupe pour le match de Supercoupe face à Tottenham illustre la volonté du PSG d’aller de l’avant et de couper les ponts avec un joueur dont la situation contractuelle reste bloquée.

C'est la fin pour Donnarumma Le signal est clair : le PSG privilégie désormais ses nouvelles recrues au détriment d’un champion d’Europe en titre, ce qui fait grand bruit chez les observateurs. Ancien international français et joueur des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas n'a pas caché son indignation face à cette décision, tout en s'inquiétant de la tournure des évènements.