«Terrible» : La situation dégénère au PSG, des tensions sont annoncées

Le Paris Saint-Germain a tranché : Gianluigi Donnarumma ne sera pas du voyage pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, mercredi 13 août à Udine. Non blessé ni suspendu, le gardien italien est relégué au rang de spectateur, remplacé par le nouveau titulaire Lucas Chevalier, recruté cet été en provenance du LOSC. Une décision injuste pour Benoît Trémoulinas.
Le PSG semble avoir perdu patience avec Gianluigi Donnarumma, qui a annoncé son départ de la capitale et dont la succession sera confiée à Lucas Chevalier. Ce choix fort intervient dans un contexte tendu, alors que le gardien français, fraîchement arrivé, a rapidement été propulsé numéro un. L’absence de “Gigio” dans le groupe pour le match de Supercoupe face à Tottenham illustre la volonté du PSG d’aller de l’avant et de couper les ponts avec un joueur dont la situation contractuelle reste bloquée.
C'est la fin pour Donnarumma
Le signal est clair : le PSG privilégie désormais ses nouvelles recrues au détriment d’un champion d’Europe en titre, ce qui fait grand bruit chez les observateurs. Ancien international français et joueur des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas n'a pas caché son indignation face à cette décision, tout en s'inquiétant de la tournure des évènements.
Le PSG miné par des tensions ?
« On n’est plus étonné. Je ne vais pas dire que c’est normal, mais on n’est plus étonné, surtout de la part du Paris Saint-Germain. On connait bien aussi Luis Enrique qui prend les décisions. Mais je trouve ça terrible. Oui, il y a eu des moments compliqués avec Donnarumma, mais il fait six mois exceptionnels… De l’éjecter du groupe comme ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Après, c’est le football moderne. Il y a un gardien qui a été recruté, peut-être que le Paris Saint-Germain n’a pas apprécié le fait que Donnarumma ne prolonge pas… Il y a quand même pas mal de faits qui sont alarmants parce que maintenant ‘on’ trouve ça normal… La saison passée, il n’y a pas eu d’esclandres, de fêtes… Ils repartent un peu dans le dur avec cette affaire. Il ne faut pas que ça traine, il ne faut pas que ça dure » a confié Trémoulinas sur le plateau de La Chaîne L'Equipe.