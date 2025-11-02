Taclé par le PSG, il répond cash !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG s'est imposé in-extremis face à l'OGC Nice. Ayant libéré son équipe à la dernière seconde, Gonçalo Ramos a pesté contre la tactique ultra-défensive des Aiglons. Interrogé sur le tacle du Portugais, Franck Haise - le coach niçois - n'a pas manqué de lui répondre.

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, le PSG a reçu l'OGC Nice au Parc des Princes ce samedi après-midi. Alors que Franck Haise a mis en place un plan de jeu ultra-défensif, la bande à Achraf Hakimi a eu beaucoup de mal à faire trembler les filets de Yehvann Diouf.

«En Ligue 1, ils ont onze gardiens» Ayant dominé l'OGC Nice de la tête et des épaules, le PSG a ouvert le score à la toute dernière seconde de la partie, et ce, grâce à une tête de Gonçalo Ramos sur corner. Présent en zone mixte après le coup de sifflet final (1-0), le buteur portugais s'en est pris aux Aiglons. « En Ligue 1, ils ont onze gardiens alors qu’en Ligue des Champions, ils nous regardent dans les yeux », a pesté le numéro 9 du PSG.