Surprise, une légende annonce un gros flop au PSG !

Légende absolue du PSG, Angel Di Maria a également le nez creux. Au cours d’un podcast intitulé Tengo Un Plan, l’ancien milieu de terrain parisien Ander Herrera a ainsi révélé que l’Argentin lui avait prédit que Kays Ruiz, ancien grand espoir à Paris, ne ferait jamais une grande carrière. Explications.

Au cours des dernières années, de nombreux espoirs n’ont jamais réussi à confirmer avec le PSG. Considéré comme un véritable crack de la génération 2002, Kays Ruiz avait fait sensation en quittant le centre de formation du FC Barcelone en 2015 afin de rejoindre le PSG. Lancé en professionnel par Thomas Tuchel en 2020, Kays Ruiz aura disputé sept rencontres sous les couleurs parisiennes.

Kays Ruiz, un flop au PSG Cependant, la carrière du jeune crack a rapidement tourné à la déception. Ce dernier est retourné à Barcelone en jouant une saison avec la réserve, avant un retour en France manqué du côté de l’AJ Auxerre. Évoluant désormais aux Francs Borains en deuxième division belge, Kays Ruiz n’aura jamais réussi à développer son talent au plus haut niveau. La faute peut-être à un problème d’attitude. Légende du PSG, Angel Di Maria avait été alerté par un certain comportement du Franco-Espagnol comme l’a récemment révélé Ander Herrera.