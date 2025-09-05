Surprise, une légende annonce un gros flop au PSG !

Légende absolue du PSG, Angel Di Maria a également le nez creux. Au cours d’un podcast intitulé Tengo Un Plan, l’ancien milieu de terrain parisien Ander Herrera a ainsi révélé que l’Argentin lui avait prédit que Kays Ruiz, ancien grand espoir à Paris, ne ferait jamais une grande carrière. Explications.
Au cours des dernières années, de nombreux espoirs n’ont jamais réussi à confirmer avec le PSG. Considéré comme un véritable crack de la génération 2002, Kays Ruiz avait fait sensation en quittant le centre de formation du FC Barcelone en 2015 afin de rejoindre le PSG. Lancé en professionnel par Thomas Tuchel en 2020, Kays Ruiz aura disputé sept rencontres sous les couleurs parisiennes.
Kays Ruiz, un flop au PSG
Cependant, la carrière du jeune crack a rapidement tourné à la déception. Ce dernier est retourné à Barcelone en jouant une saison avec la réserve, avant un retour en France manqué du côté de l’AJ Auxerre. Évoluant désormais aux Francs Borains en deuxième division belge, Kays Ruiz n’aura jamais réussi à développer son talent au plus haut niveau. La faute peut-être à un problème d’attitude. Légende du PSG, Angel Di Maria avait été alerté par un certain comportement du Franco-Espagnol comme l’a récemment révélé Ander Herrera.
« Il m'a dit oublie, regarde comment il met sa chemise Dior »
« Il y avait un jeune qui s’appelait Kays Ruiz au PSG. Il s’entraînait avec nous. Il est passé par le Barça B. Un crack, c'était une merveille de le voir s'entraîner. Mais je me souviens que la première année où il s’entraîne avec nous, il part en vacances avec un jet privé. Après une semaine d’entraînement avec nous, je dis à Di Maria : 'Il est vraiment bon'. Il m'a dit 'oublie, regarde comment il met sa chemise Dior'. Je lui ai répondu que ça n’avait rien à voir et il m’a rétorqué 'crois-moi, tu verras'. Au final, il a eu raison », a ainsi confié Ander Herrera au sein du podcast Tengo Un Plan.