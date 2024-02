Surprise, un énorme projet relancé au PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG va quitter le Parc des Princes. C'est la décision de Nasser al-Khelaïfi, président du club de la capitale, après un énième refus de la mairie de Paris de vendre l'enceinte du XVIème arrondissement au Qatar. Récemment, un projet de construction de stade sur un terrain situé à Montigny-le-Bretonneux s'était un peu estompé, mais avec les récents propos de Nasser al-Khelaïfi, cette piste est relancée.

Le feuilleton du Parc des Princes, plus précisément du futur stade du PSG risque d'être très discuté ces prochains jours. L'annonce de Nasser al-Khelaïfi a fait l'effet d'une bombe et le club doit désormais trouver une solution rapide. Le temps est désormais précieux pour Nasser al-Khelaïfi, qui estime avoir perdu beaucoup d'années de travail à cause des discussions avec la mairie de Paris, qui n'ont donc pas abouties.

Nasser al-Khelaïfi veut quitter le Parc des Princes

Lors du 48ème Congrès de l'UEFA, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir du club au Parc des Princes : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc. »

Mbappé - PSG : L’Espagne hallucine, le Real Madrid lâche une réponse https://t.co/NL5PY45Qpl pic.twitter.com/thec3DdaaV — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

La piste Montigny-le-Bretonneux est sérieuse