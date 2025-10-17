Surprise, tout est relancé grâce au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant la trêve internationale, le LOSC a réussi une belle performance en allant obtenir le point du match nul face au PSG (1-1). Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach lillois Bruno Genesio a affirmé que cette prestation face au champion de France doit servir de tremplin pour les « Dogues ».

Le début de cette saison de Ligue 1 est très serré. Leader, le PSG a buté sur une équipe du LOSC combattante avant la trêve internationale. Menés après un sublime coup-franc de Nuno Mendes, les hommes de Bruno Genesio ont finalement arraché le point du match nul grâce à un but tardif signé Ethan Mbappé.

« Ça peut recommencer par ce nul contre le PSG » Si l’équipe du PSG était fortement diminuée en raison de nombreux absents, le LOSC a eu le mérite de glaner un point important face au meilleur club de France. Et selon Bruno Genesio, ce résultat face à Paris doit servir de motif de belle dynamique pour les siens. « Ce qui est important, c'est de réussir des séries. Et ça peut recommencer par ce nul contre le PSG (1-1) », a ainsi confié l’entraîneur lillois en conférence de presse ce vendredi.