Surprise, Mbappé se fait fracasser

Capitaine pour le déplacement à Brest, Kylian Mbappé est passé proche de l’expulsion pour un geste d’humeur sur Haris Belkebla avant d’inscrire le but décisif en toute fin de match (2-1). Luis Fernandez n’hésite toutefois pas à critiquer l’attaquant du PSG pour son comportement.

En l’absence de Marquinhos, Kylian Mbappé était capitaine du PSG pour le déplacement à Brest. Et alors que le crack de Bondy a une nouvelle fois sauvé le club parisien en inscrivant le but de la victoire en toute fin de match (2-1), il s’est également distingué par une faute grossière qui aurait pu lui valoir un carton rouge. D’ailleurs, Pierre Lees-Melou affichait sa colère après le match.



Brest ne digère pas la faute de Mbappé

« Moi je vois les images en direct. Je vois un coup de pied, après on va pas se cacher derrière ça. On ne va pas dire qu’on a perdu à cause de ça, mais j’aimerais savoir si tous les joueurs faisaient ça, s’ils auraient tous le même sanction. Voila c’est tout ce que j’aimerais savoir après je veux pas lancer de polémique parce qu’après on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage et tout. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied, mais j’ai demandé des explications à l’arbitre et il a dit que c’était pas assez prononcé donc j’aimerais bien voir un vrai coup de pied alors… », confiait le milieu de terrain au micro de Canal+ . Et Luis Fernandez n’a pas apprécié non plus le comportement de Kylian Mbappé.

«Un capitaine ne doit pas se comporter ainsi»