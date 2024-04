Surprise, l'héritier de Mbappé est déjà au PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Conscient de la situation, le PSG a déjà choisi le successeur de son numéro 7. En effet, les hautes sphères du PSG compteraient désormais bâtir leur projet autour de Warren Zaïre-Emery.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé va quitter le PSG

Ayant pris connaissance de la décision de Kylian Mbappé, le PSG a déjà tout prévu pour son avenir sans lui. Selon Le 10 Sport, les hautes sphères parisiennes comptent renforcer trois postes au total : leur aile gauche pour remplacer numériquement l'attaquant français, leur milieu de terrain et le côté droit de leur défense centrale. En parallèle, le PSG aurait déjà choisi sa nouvelle tête de gondole : Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery la nouvelle tête d'affiche du PSG ?