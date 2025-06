Surprise, le Rassemblement National réclame un chèque au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La victoire du PSG en Ligue des champions a été émaillée par des débordements. Spécialement à Paris, la situation a été chaotique. Entre pillages et tirs de mortiers, le bilan sécuritaire est chaotique. Alors que les premières condamnations sont tombées ce mardi, l'eurodéputé Mattieu Valet (RN) a interpellé la direction du PSG.

De nombreux incidents ont éclaté samedi et dimanche après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. Des violences commises par des jeunes et qui ont parfois débouché sur des drames. A Grenoble, une famille a été renversée, tandis que l’on déplore deux morts, un à Dax et un à Paris. Près de 559 personnes ont été interpellées et les premières condamnations sont tombées ce mardi. Malgré le bonheur que lui a procuré ce succès face à l’Inter, le PSG a également appelé au calme avant sa parade sur les Champs-Elysées.

Le PSG a appelé au calme « Ce titre de champion d’Europe doit être un moment de joie collective, et non d’agitation ou de débordements. Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du club et ne représentent en rien l’immense majorité de nos supporters, dont le comportement exemplaire tout au long de la saison mérite d’être salué » avait publié le PSG.