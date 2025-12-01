Surprise, Laure Boulleau annonce le nouveau Modric au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2022, Vitinha a prouvé au fil des saisons qu'il était un élément indispensable à l'effectif du PSG. Le Portugais brille en ce moment avec le club de la capitale, ayant d'ailleurs terminé 3ème du Ballon d'Or 2025. Une place qui récompense bien le niveau atteint ces dernières années. D'ailleurs, d'après Laure Boulleau, il est fait du même bois que Luka Modric.

Encore convaincant cette semaine lors de la victoire face à Tottenham (5-3), Vitinha fait partie des grandes satisfactions du mercato parisien des dernières années. Le Portugais est un élément plus qu'essentiel à l'équilibre de l'effectif de Luis Enrique en ce moment. Les qualités du joueur de 25 ans rappellent celles de Luka Modric d'après Laure Boulleau.

Modric au PSG, la folle annonce Avec déjà 172 matches au compteur avec le PSG depuis son arrivée en 2022, Vitinha a connu un succès grandissant avec le club de la capitale au fil des années. Le Portugais fait déjà partie des meilleurs milieux du monde selon de nombreux observateurs. Laure Boulleau va plus loin. « Il a terminé top 3 du dernier Ballon d'Or. Il ne l'a pas volé. Et avec ce qu'il fait là, il se rapproche encore plus d'être un des meilleurs joueurs du monde. Quand on parle de Modric, j'aime bien, parce que je trouve qu'ils ont la même fibre : joueurs bosseurs, bons techniquement et ils peuvent aller loin longtemps parce qu'ils ont toute la mentalité du haut niveau » dit-elle dans le Canal Football Club.