Surprise, des «grandes stars» sont annoncées au PSG !

Le projet lancé par le PSG il y a quelques mois porte ses fruits puisque les Parisiens ont remporté la Ligue des champions avec un groupe très jeune privé de grandes stars depuis le départ de Kylian Mbappé. Cependant, Kevin Diaz annonce que les jeunes parisiens seront très prochainement de grandes stars.

« Tous les joueurs qui sont au PSG aujourd'hui sont en train de devenir de grandes stars après avoir passé le pas du Parc des Princes, et ça, c'est quelque chose de très important dans la construction d'un club. Désiré Doué, j'ai toujours adoré le joueur, mais il avait tendance à m'agacer. Je ne voulais pas qu'il devienne trop le Neymar de la fin avec le gri-gri pour rien et quand il va prendre les coups », assure-t-il au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

« Il a rencontré cet entraîneur qui lui a permis de se rendre compte de ce qu'il fallait pour le plus haut. Après, il a peut-être eu une prise de conscience aussi, mais je mets le PSG en corrélation avec Liverpool et le Barça. Mais est-ce que vous voulez les sprints des joueurs du PSG, ceux des attaquants du Barça, ils sont talentueux et besogneux. (...) Avec Messi et Ronaldo, il y a eu une déformation, parce qu'il y avait deux extraterrestres, mais les autres, il faut travailler pour l'équipe », ajoute Kevin Diaz.