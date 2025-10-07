Surprise avec Mbappé : Le PSG s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur surprise dimanche soir en championnat avec le LOSC face au PSG, Ethan Mbappé s’est donc rappelé au souvenir de son ancien club. Et Luis Enrique, interrogé en conférence de presse après la rencontre, a malgré tout tenu à rendre hommage à son ancien joueur.

Le PSG pensait tenir la victoire dimanche soir sur la pelouse du LOSC après la magnifique coup-franc inscrit par Nuno Mendes, mais Ethan Mbappé a refroidi son club formateur en égalisant à la 85e d’une frappe qui a surpris Lucas Chevalier. Un but symbolique pour le petit frère de Kylian Mbappé, qui avait été poussé vers la sortie par le PSG après que son aîné ait refusé d’y prolonger en 2024. Et malgré ce contexte très particulier, Luis Enrique a tenu à lui rendre hommage.

« C’est un très bon joueur » Interrogé en conférence de presse après la rencontre, le coach espagnol du PSG a souligné les qualités d’Ethan Mbappé : « Je suis content pour lui, c'est un très bon joueur. Il a une très bonne frappe et c'est passé dans les jambes de Beraldo », analyse Luis Enrique, qui refuse d’accabler Lucas Chevalier malgré l’hésitation dont fait preuve le gardien du PSG sur ce but de Mbappé.