Surprise au PSG : Luis Enrique confirme une révolution !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu et ça a commencé ce mercredi soir, avec la réception de l’Atalanta au Parc des Princes. Et à cette occasion, Luis Enrique a réservé une nouvelle surprise aux observateurs...

On n’est pas au bout de nos surprises. Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique a tout changé, ce qui a parfois donné lieu à quelques tensions. Et le coach parisien a une nouvelle idée en tête, qui pourrait beaucoup faire parler.

Où est Luis Enrique ? Ce mercredi, son PSG a accueilli l’Atalanta pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Lors du coup de sifflet initial pourtant, aucune trace de Luis Enrique au bord du terrain ! Le technicien espagnol était en effet parti pour prendre sa place en tribunes, comme il a déjà pu le faire récemment lors de la rencontre de Ligue 1 face au RC Lens (2-0).