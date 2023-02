Sous pression, le PSG prépare une révolution à 1 milliard

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bras de fer entre la Mairie de Paris et le PSG continue. Le club parisien souhaite acquérir le Parc des Princes afin d'entamer des travaux majeurs. La direction aurait proposé 40M€ à la ville de Paris, qui a immédiatement refusé cette proposition. Et pour cause, certains spécialistes valorisent l'enceinte à 1 milliard d'euros.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé à de nombreuses reprises. La direction souhaite mettre la main sur le Parc des Princes, propriété de la Ville de Paris. Problème, Anne Hidalgo ne compte pas céder l'enceinte, considérée comme « un patrimoine des Parisiens ». Irrité, le Qatar évalue diverses options, notamment celle d'un déménagement. Selon des informations de L'Equipe, le PSG a fait appel à la société Legends pour l'aider à trouver un nouveau site dans la capitale.

Al-Khelaïfi a interpellé la Mairie de Paris à de nombreuses reprises

Alors que les tensions sont palpables dans ce dossier, Le Parisien est revenu sur ce feuilleton, qui a démarré en 2012, bien avant la prise de pouvoir d'Anne Hidalgo. Mais les négociations n'ont jamais abouti à un accord, malgré les nombreuses mises en garde d'Al-Khelaïfi. « En marge de la présentation de Lionel Messi en 2021 Nasser Al-Khelaïfi va faire passer son message, rappeler que le stade est petit a ses yeux, et que son agrandissement est une nécessité » a confié le journaliste David Opoczynski lors du podcast Code Source .

Le PSG voulait marquer le coup pendant le Mondial

Des travaux estimés à 500M€, mais nécessaires selon le Qatar. Pour influencer l'opinion, le président du PSG l'avait notamment interpellé lors de la dernière Coupe du monde. Un choix loin d'être anodin. « On est en pleine Coupe du monde et Al-Khelaïfi sait que l’impact va être très important, que ses déclarations vont avoir un poids énorme. Du côté de la Mairie de Paris, on n’apprécie pas. Les 40M€ sont loin de leurs estimations » a-t-il déclaré.

Le Parc des Princes estimé à 1Md€ ?