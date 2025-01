Son histoire exceptionnelle avec le PSG a «marqué la France» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Dunkerque, Yacine Bammou s’était surtout fait un nom du côté du FC Nantes, club où il a joué de 2014 à 2018. Un explosion qui était à l’époque accompagné d’une histoire qui revenait en boucle. En effet, à chaque fois qu’on parlait de Bammou, il était rappelé que l’attaquant avait auparavant travaillé pour le PSG dans la boutique du Parc des Princes. Une histoire à nouveau évoquée par le principal intéressé.

Avant d’exploser chez les professionnels et notamment au FC Nantes, Yacine Bammou évoluait chez les amateurs. Ne vivant alors pas du football, l’attaquant devait alors travailler à côté et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé comme employé du PSG à travailler pour la boutique du Parc des Princes. Cette histoire a collé à l’image de Bammou et on lui a sans cesse répéter. C’est aujourd’hui encore le cas.

« C'est l'histoire qui a marqué en France »

Au cours d’un entretien accordé à Eurosport, Yacine Bammou a donc de nouveau évoqué cette histoire selon laquelle il travaillait pour le PSG. Le désormais joueur de Dunkerque confie alors : « Je l’ai entendu combien de fois cette référence ? Je ne pourrais même pas vous dire tellement le chiffre doit être énorme. Dans tous les clubs, partout où j'ai voyagé, dès que je croisais un fan de football... C'est l'histoire qui a marqué en France. La dernière fois que je l'ai entendue, c'était à ma signature à Dunkerque. Certains fans, des personnes à la communication du club m'en ont parlé. Quand on entend Bammou, c'est vrai que l'histoire vient avec ».

« C'est une fierté pour moi »

« Ça me saoule aujourd’hui ? Non, pas du tout. C'est une fierté pour moi. C'est positif. Oui, j'ai été à la boutique du PSG et, quelques mois après, je joue et je marque contre eux. C'est juste une belle histoire. Avant de commencer ma carrière dans le foot, j'ai travaillé. Je pense que cela m'a beaucoup aidé. Ça m'a inculqué des valeurs qui, aujourd'hui, me servent », a ensuite expliqué Yacine Bammou, qui, s’il faut le rappeler encore une fois, a donc travaillé pour le PSG avant d’exploser chez les pros.