Signature XXL : Dembélé va faire craquer le PSG !

Il y a quelques jours, RMC Sport lâchait une bombe en révélant qu’Ousmane Dembélé exigeait une revalorisation salariale du côté du PSG. Le Ballon d’Or 2025 voudrait toucher le jackpot au sein du club parisien, et selon le journaliste Bertrand Latour, est en position de force dans les négociations. Explications.
Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a changé de statut avec le PSG. Le numéro 10 est désormais le grand leader du club de la capitale, et malgré une blessure l’ayant écarté des terrains au cours des dernières semaines, pourrait réclamer un nouveau salaire aux dirigeants parisiens.
Dembélé veut un gros salaire au PSG
C’est en effet ce qu’a récemment révélé RMC Sport. Selon le média, alors que son contrat expire en juin 2028, Ousmane Dembélé veut une augmentation de salaire importante au PSG. Reste à savoir si les dirigeants parisiens craqueront devant le clan Dembélé, même si pour Bertrand Latour, le joueur est clairement en position de force dans ce dossier.
« Il est en position de force ! »
« Ils peuvent aussi considérer du côté de Dembélé qu’il y a pas si longtemps que cela au PSG, il y a avait un joueur qui avait un salaire exorbitant, et qui n’avait ni gagné la Ligue des Champions, ni le Ballon d’Or. Sauf que lui vous a permis, ce n’est pas le seul, d’obtenir ces trophées là, donc il est en position de force ! », a ainsi confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.