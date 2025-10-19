Signature XXL : Dembélé va faire craquer le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, RMC Sport lâchait une bombe en révélant qu’Ousmane Dembélé exigeait une revalorisation salariale du côté du PSG. Le Ballon d’Or 2025 voudrait toucher le jackpot au sein du club parisien, et selon le journaliste Bertrand Latour, est en position de force dans les négociations. Explications.

Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a changé de statut avec le PSG. Le numéro 10 est désormais le grand leader du club de la capitale, et malgré une blessure l’ayant écarté des terrains au cours des dernières semaines, pourrait réclamer un nouveau salaire aux dirigeants parisiens.

Dembélé veut un gros salaire au PSG C’est en effet ce qu’a récemment révélé RMC Sport. Selon le média, alors que son contrat expire en juin 2028, Ousmane Dembélé veut une augmentation de salaire importante au PSG. Reste à savoir si les dirigeants parisiens craqueront devant le clan Dembélé, même si pour Bertrand Latour, le joueur est clairement en position de force dans ce dossier.