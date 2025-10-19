PSG : «Un monstre», il s’enflamme après la folie à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi soir, Strasbourg a réalisé un très beau match face au PSG à Paris (3-3). Les hommes de Liam Rosenior ont été portés par un grand Joaquin Panichelli. Auteur d’un doublé, l’attaquant argentin arrivé cet été est le meilleur buteur de Ligue 1. De quoi impressionner son coéquipier et compatriote Valentin Barco.

Le PSG cueilli à froid. Avec toujours plusieurs blessés au sein de son effectif, le club de la capitale recevait Strasbourg au Parc des Princes ce vendredi soir. Si les hommes de Luis Enrique ont rapidement ouvert le score avec Bradley Barcola, la formation de Liam Rosenior a répliqué avec la manière.

Joaquin Panichelli fait mal au PSG Arrivé cet été en provenance du Deportivo Alaves, Joaquin Panichelli a fait très mal à la défense du PSG. Auteur d’un doublé, l’attaquant argentin est le meilleur buteur du championnat avec sept réalisations au compteur. Avant-centre complet, le joueur de 23 ans a totalement fait oublier Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque de Strasbourg.