PSG : «Un monstre», il s’enflamme après la folie à Paris !

Vendredi soir, Strasbourg a réalisé un très beau match face au PSG à Paris (3-3). Les hommes de Liam Rosenior ont été portés par un grand Joaquin Panichelli. Auteur d’un doublé, l’attaquant argentin arrivé cet été est le meilleur buteur de Ligue 1. De quoi impressionner son coéquipier et compatriote Valentin Barco.
Le PSG cueilli à froid. Avec toujours plusieurs blessés au sein de son effectif, le club de la capitale recevait Strasbourg au Parc des Princes ce vendredi soir. Si les hommes de Luis Enrique ont rapidement ouvert le score avec Bradley Barcola, la formation de Liam Rosenior a répliqué avec la manière.
Joaquin Panichelli fait mal au PSG
Arrivé cet été en provenance du Deportivo Alaves, Joaquin Panichelli a fait très mal à la défense du PSG. Auteur d’un doublé, l’attaquant argentin est le meilleur buteur du championnat avec sept réalisations au compteur. Avant-centre complet, le joueur de 23 ans a totalement fait oublier Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque de Strasbourg.
« C’est un attaquant de très haut niveau »
Coéquipier et compatriote de Panichelli, Valentin Barco ne tarit pas d’éloges à l’égard du numéro 9 strasbourgeois. « Pour moi, c’est un attaquant de très haut niveau, avec des atouts incroyables, c’est une bête. Un monstre, vraiment un top joueur », a ainsi confié le latéral gauche argentin au micro de Téléfoot.