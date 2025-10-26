Signature au PSG : Un buteur s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG qu'il avait rejoint en 2013 alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, Odsonne Edouard se souvient parfaitement du jour de sa signature au club. Et l'actuel buteur du RC Lens confie avoir été protégé par les grandes stars de l'époque au PSG, comme Ibrahimovic et Cavani.

Revenu en Ligue 1 cet été du côté du RC Lens, Odsonne Édouard (27 ans) retrouve donc le football français, lui qui avait été formé au PSG. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le buteur des Sang et Or se remémore la signature de son tout premier contrat jeune au PSG et ses premiers pas au club, alors qu'il évoluait à cette époque avec des stars comme Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.

« Je suis arrivé avec les superstars » « Mon arrivée au PSG, à 13 ans (en 2011), a été une différence énorme dans ma vie d'adolescent, car j'ai quitté mon cocon familial de Bobigny. Mais mon adaptation a été très rapide, parce qu'on avait une super génération chez les jeunes. Puis je suis monté chez les pros à 17 ans en 2015, avec les superstars », confie Odsonne Edouard, qui garde un excellent souvenir des entraînements avec les stars du PSG.