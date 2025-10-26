Signature au PSG : Un buteur s’enflamme !

Pur produit issu du centre de formation du PSG qu'il avait rejoint en 2013 alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, Odsonne Edouard se souvient parfaitement du jour de sa signature au club. Et l'actuel buteur du RC Lens confie avoir été protégé par les grandes stars de l'époque au PSG, comme Ibrahimovic et Cavani.
Revenu en Ligue 1 cet été du côté du RC Lens, Odsonne Édouard (27 ans) retrouve donc le football français, lui qui avait été formé au PSG. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le buteur des Sang et Or se remémore la signature de son tout premier contrat jeune au PSG et ses premiers pas au club, alors qu'il évoluait à cette époque avec des stars comme Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.
« Je suis arrivé avec les superstars »
« Mon arrivée au PSG, à 13 ans (en 2011), a été une différence énorme dans ma vie d'adolescent, car j'ai quitté mon cocon familial de Bobigny. Mais mon adaptation a été très rapide, parce qu'on avait une super génération chez les jeunes. Puis je suis monté chez les pros à 17 ans en 2015, avec les superstars », confie Odsonne Edouard, qui garde un excellent souvenir des entraînements avec les stars du PSG.
« Ils étaient très protecteurs avec moi »
« J'avais beaucoup de pression lors des premiers entraînements, mais ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Quand on sort du centre, on joue pour s'amuser, mais une fois avec eux, tout ça, c'est terminé, interdit de perdre. Il y avait une mentalité de vainqueur et il fallait s'en imprégner. Mais que ce soit (Zlatan) Ibrahimovic ou (Edinson) Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi et me donnaient beaucoup de conseils. On faisait des exercices de finition où j'essayais de les imiter. Je ne suis pas comme eux aujourd'hui (rires), mais ils m'ont rendu meilleur. Dès que je perdais des ballons ou ratais des occasions, Zlatan me disait de rester après l'entraînement pour travailler encore et encore », poursuit le buteur du RC Lens.