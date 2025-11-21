Signature au PSG : Le gros coup de Mbappé !

Nommé à la direction sportive du PSG en 2022 suite au départ de Leonardo, Luis Campos était resté proche de Kylian Mbappé et de son entourage depuis leur collaboration du côté de l'AS Monaco. Et l'attaquant français a joué un rôle majeur à l'époque pour la signature du dirigeant portugais comme le confirme le journaliste Fabrice Hawkins.
Fort de son CV bien fourni avec des passages remarquables à l'AS Monaco puis au LOSC, Luis Campos débarquait donc à la direction sportive du PSG en 2022. Nommé en succession de Leonardo, le dirigeant portugais a pu compter sur le soutien du clan Mbappé pour obtenir ce nouveau poste au PSG comme l'a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans un entretien accordé à Canal Supporters.
« Il est poussé par l’entourage de Mbappé »
« Luis Campos a pris une place importante au PSG et ça s’est fait crescendo. Il arrive, il a un passif avec Al-Khelaïfi, ils se sont écharpés par le passé. Il arrive dans un climat de petite défiance. Il arrive bien poussé aussi par l’entourage de Mbappé qui vient de prolonger et qui l’apprécie énormément », indique le journaliste de RMC sur les coulisses de l'arrivée de Luis Campos au PSG.
Leonardo s'est lâché sur Mbappé
Récemment interrogé dans l'After Foot sur RMC, Leonardo confirmait d'ailleurs cette version à demi-mot en évoquant son malaise à l'époque au PSG sur le cas Kylian Mbappé : « Avant mon départ, Mbappé avait-il pris trop d’importance et presque devenu le patron du PSG ? Il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester. Là, c’était quelque chose pour lequel je n'étais pas d’accord. Je croyais qu’il ne fallait pas le faire. J’avais déjà dit non avant. Alors c’est fini, je ne peux pas rester. (…) Est-ce que je serais encore au PSG aujourd’hui si Mbappé était parti en 2021 ou 2022 ? Je ne sais pas. La vie est courte. C’est Mbappé qui a eu ma tête ? Je ne sais pas s’il a eu ma tête, mais avec la situation, ce n'était plus possible de continuer. Je ne sais pas si c’était une condition de me faire partir. Ça a été une vision différente par rapport au moment. C’était comment avec l’entourage de Mbappé ? J’ai eu des bons moments et après à la fin c’était plus difficile », indiquait l'ancien directeur sportif du PSG.