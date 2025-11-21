Signature au PSG : Le gros coup de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé à la direction sportive du PSG en 2022 suite au départ de Leonardo, Luis Campos était resté proche de Kylian Mbappé et de son entourage depuis leur collaboration du côté de l'AS Monaco. Et l'attaquant français a joué un rôle majeur à l'époque pour la signature du dirigeant portugais comme le confirme le journaliste Fabrice Hawkins.

Fort de son CV bien fourni avec des passages remarquables à l'AS Monaco puis au LOSC, Luis Campos débarquait donc à la direction sportive du PSG en 2022. Nommé en succession de Leonardo, le dirigeant portugais a pu compter sur le soutien du clan Mbappé pour obtenir ce nouveau poste au PSG comme l'a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans un entretien accordé à Canal Supporters.

« Il est poussé par l’entourage de Mbappé » « Luis Campos a pris une place importante au PSG et ça s’est fait crescendo. Il arrive, il a un passif avec Al-Khelaïfi, ils se sont écharpés par le passé. Il arrive dans un climat de petite défiance. Il arrive bien poussé aussi par l’entourage de Mbappé qui vient de prolonger et qui l’apprécie énormément », indique le journaliste de RMC sur les coulisses de l'arrivée de Luis Campos au PSG.