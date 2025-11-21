PSG : Un mensonge à 120M€ sur le mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui va être le gros coup du PSG pour l'été 2025 ? Le nom de Julian Alvarez revient avec insistance dans les médias ces derniers temps. Toutefois, à en croire le journaliste Fabrice Hawkins, ce ne serait pas d'actualité dans les bureaux des dirigeants parisiens.

Julian Alvarez (25 ans) a déjà fini le jeu des trophées majeurs. Et ce, grâce à ses expériences à Manchester City où il a raflé la Premier League ainsi que la Ligue des champions entre autres, et en sélection nationale avec la Copa America et la Coupe du monde. Attaquant assez polyvalent au vu de son style de jeu, Alvarez serait un joueur particulièrement apprécié de Luis Enrique d'après le journaliste Sacha Tavolieri.

«Il peut avoir le profil pour le PSG parce qu’il peut participer au jeu» Interrogé par Canal-Supporters sur le cas Julian Alvarez, Fabrice Hawkins a validé le dossier bien que coûteux, à savoir 120M€, pour un éventuel recrutement au PSG au vu du profil de l'international argentin. « Julian Alvarez ? Il peut avoir le profil pour le PSG parce qu’il peut participer au jeu, il est létal devant les buts ».