Transfert à 18M€, c'est le calvaire au PSG !

Etincelant sous les couleurs du FC Séville, Pablo Sarabia a séduit la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 18M€ pour recruter le joueur formé au Real Madrid lors de l'été 2019.
Pablo Sarabia a évolué au PSG
Après avoir passé quatre saisons au PSG, Pablo Sarabia est allé voir ailleurs. En effet, l'international espagnol a été vendu à Wolverhampton lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 5M€. Alors qu'il défend actuellement les couleurs d'Al-Arabi SC, le milieu offensif de 33 ans s'est livré sur son séjour au PSG.
«Ce fut un défi très, très difficile pour moi»
« Mon passage au PSG ? Ce fut un défi très, très difficile pour moi, mais très spécial, car j'ai travaillé très dur pour y parvenir. Et je pense que ce fut l'un des meilleurs moments de ma carrière », a confié Pablo Sarabia, engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec Al-Arabi SC.