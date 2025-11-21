Transfert à 18M€, c'est le calvaire au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2019, Pablo Sarabia a rejoint le PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 18M€ pour arracher l'international espagnol au FC Séville. Alors qu'il défend actuellement les couleurs d'Al-Arabi SC, Pablo Sarabia (33 ans) est revenu sur son expérience au PSG.

Etincelant sous les couleurs du FC Séville, Pablo Sarabia a séduit la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 18M€ pour recruter le joueur formé au Real Madrid lors de l'été 2019.

Pablo Sarabia a évolué au PSG Après avoir passé quatre saisons au PSG, Pablo Sarabia est allé voir ailleurs. En effet, l'international espagnol a été vendu à Wolverhampton lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 5M€. Alors qu'il défend actuellement les couleurs d'Al-Arabi SC, le milieu offensif de 33 ans s'est livré sur son séjour au PSG.