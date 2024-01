Scandale raciste à l’étranger, le PSG s’en mêle !

Thomas Bourseau

Mike Maignan a passé une sale soirée samedi. En déplacement avec l’AC Milan sur le terrain de l’Udinese (3-2), le gardien rossonero a été la cible de chants racistes. Ayant poussé un gros coup de gueule dans les médias et sur les réseaux sociaux après coup, Maignan a été rejoint par Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.

Samedi soir, dans le cadre de la 21ème journée de Serie A, l’AC Milan d’Olivier Giroud et de Mike Maignan se rendait sur la pelouse de l’Udinese. Dès le début de la rencontre, le gardien des Rossoneri et de l’équipe de France a été victime d’insultes et de chants racistes émanant des tribunes du Stadio Friuli. De quoi pousser Mike Maignan a quitté la pelouse en première période, accompagné de ses coéquipiers, afin de prendre position contre le racisme.

Maignan : «On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé»

Après la rencontre, Mike Maignan a publié un long post sur X dans l’optique de vider son sac et de condamner de tels actes qui vont à l’encontre de l’humanité. « On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd'hui , c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités : Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, vous serez vous aussi complices ».

La famille PSG condamne toute forme de racisme sur et en dehors des terrains.Nous soutenons @mmseize et continuerons notre lutte contre ces actes inacceptables. https://t.co/fs6SsRm9ft — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 21, 2024

Mbappé : «Trop c’est trop ! Non au racisme»

Indigné, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à se faire entendre sur ses réseaux sociaux. Sur X , le capitaine de l’équipe de France a apporté son soutien au gardien des Bleus. « Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution. Trop c’est trop ! Non au racisme ».

PSG : «Nous soutenons Mike Maignan et continuerons notre lutte contre ces actes inacceptables»