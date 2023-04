Scandale Galtier : Un acteur débarque dans la polémique !

La rédaction

Au plein cœur d’une polémique de propos racistes et islamophobes, Christophe Galtier ne s’est pas encore prononcé en public à ce sujet. Mais depuis les révélations à ce sujet datant de mardi, les témoignages et messages de soutien à l’égard de l’entraîneur parisien se sont multipliés. C’est le cas également pour les amis proches de l’entraîneur du PSG, qui n’en reviennent toujours pas.

Christophe Galtier connaît une 1ère saison très compliquée sur le banc du PSG. Arrivé cet été sur le banc parisien, l’ancien entraîneur du LOSC notamment, a connu plusieurs polémiques depuis sa nomination. Outre des blagues mal passées, des résultats décevants, ainsi que plusieurs déclarations limites à l’égard de certains jeunes, Christophe Galtier doit désormais faire face à des accusations de racisme, datant de l’année dernière, lorsque ce dernier était l’entraîneur de l’OGC Nice. Son fils et agent John Valovic avait envoyé une lettre à Julien Fournier, ancien directeur du football des Aiglons de 2019 à 2022. Ce dernier avait notamment pesté contre la soi-disant présence abusives de joueurs noirs et musulmans dans l’effectif professionnel. Des propos qui auraient été validés par l'entraîneur actuel du PSG en personne.

PSG : Galtier accusé, Mbappé s’en mêle https://t.co/dgsGwaJGt1 pic.twitter.com/SRHVf9xpHz — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Une magnifique personne » Galtier reçoit un énorme soutien

Ainsi, les doutes concernant l’entraîneur du PSG se sont rapidement mis en place, alors qu’une enquête interne a été lancée au sein du club de la capitale. Mais pour Joël Cantona, ami d’enfance de Christophe Galtier, la bienveillance de ce dernier ne peut pas être remise en cause : « Tout ce que je peux dire, c’est que Christophe est une magnifique personne. Il est un homme bienveillant. Il a une droiture et un respect exceptionnels. Il est comme un frère, on a été élevé ensemble et je connais tout de lui » affirme Joël Cantona pour RMC Sport .

Galtier a « une tolérance inégalable » selon cet ami d’enfance